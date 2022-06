Proposta de Bolsonaro de criar CPI da Petrobras sofre oposição entre aliados do governo

Ala contrária à ideia de Bolsonaro considera que CPI da Petrobras pode ser tiro no pé edit

247 - Um setor do governo avalia que a proposta de abrir uma CPI para investigar a atual gestão da Petrobras é arriscada, podendo funcionar como um "tiro no pé" e ampliar o desgaste do governo.

Uma ala do centrão, grupo de partidos que dá sustentação ao governo no Congresso, passou a questionar a proposta de Bolsonaro de instalar uma CPI.

Este setor avalia que uma CPI teria pouco efeito prático sobre a principal necessidade eleitoral do governo, que é conter o avanço do preço do diesel e da gasolina nas bombas.

Segundo reportagem da Folha de S.Paulo, esse setor do centrão teme que a CPI poderia ainda virar palanque para a oposição e se estender pelo período eleitoral, amplificando o desgaste político.



