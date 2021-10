Proposta de filiação de Bolsonaro ao PP gera divergência na cúpula do partido

Apoie o 247

247 - A proposta de filiação de Jair Bolsonaro ao PP gera divergência na cúpula do partido. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), não tem mostrado entusiasmo com essa possibilidade.

A ideia é defendida principalmente pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP-PI), presidente nacional da sigla, informa a jornalista Bela Megale no Globo.

Lira sabe que, se Bolsonaro for derrotado na eleição de 2022, não terá chance de se reeleger à presidência da Câmara com o atual ocupante do Palácio do Planalto nas fileiras do seu partido. Além disso, o reduto eleitoral do deputado é Alagoas, estado do Nordeste onde a dobradinha Renan Calheiros e Lula tem muita força.

