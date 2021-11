PSDB adia prévias após não conseguir realizar votação por aplicativo

Após o fiasco na realização da votação eletrônica, o partido informou que uma nova data será definida para a reabertura do processo que vai escolher o candidato a presidente edit

Do Metrópoles - O PSDB anunciou na noite deste domingo (21/11) que encerrou a votação em urna eletrônica e adiou o processo por meio do aplicativo após a plataforma apresentar falhas durante todo o dia. O partido informou também que uma nova data será definida para a reabertura do processo de votação para os filiados que não puderam registrar o voto neste domingo.

“Os votos recebidos tanto pelo aplicativo quanto por meio das urnas eletrônicas ao longo deste domingo serão totalizados ao final do processo de votação. A integridade e a segurança do sistema estão totalmente preservadas”, garantiu o partido por meio de nota publicada em conta oficial no Twitter. Todos os votos registrados desde a abertura da votação serão computados, segundo a sigla.

