PSDB vai à Justiça para impedir que o golpe de estado contra Dilma seja chamado de golpe

247 – O PSDB, que liderou o golpe de estado contra a ex-presidente Dilma Rousseff para tomar o poder após quatro derrotas presidenciais, foi à justiça para impedir que o golpe seja chamado de golpe nas páginas oficiais do governo federal. Os tucanos querem que o golpe seja chamado de "impeachment".

"A decisão do partido vem na esteira de publicações institucionais nas páginas do Palácio do Planalto e da EBC (Empresa Brasil de Comunicação) que mencionam o afastamento da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). Pelo Twitter, o PSDB afirmou que uma ação foi apresentada na Justiça Federal solicitando que sejam retiradas 'de sites, propagandas e outros meios de comunicação oficiais ligados ao governo federal' as referências ao impeachment como 'golpe'", aponta reportagem da Folha .

