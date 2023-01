PSOL pedirá prisão preventiva de Bolsonaro ao STF

Na ação, os parlamentares solicitam também a quebra de sigilo telefônico e telemático, busca e apreensão de provas e documentos e apreensão do passaporte do ex-presidente edit

247 - A bancada do PSOL na Câmara dos Deputados vai protocolar, nesta segunda (2), uma petição no Supremo Tribunal Federal (STF) pedindo a prisão preventiva de Jair Bolsonaro. Na ação, os parlamentares solicitam também a quebra de sigilo telefônico e telemático, busca e apreensão de provas e documentos e apreensão do passaporte do ex-presidente, informa a jornalista Mônica Bergamo em sua coluna na Folha de S.Paulo.

Durante o discurso de posse de Lula, no parlatório do Palácio do Planalto, a multidão gritou: "Sem anistia!", demonstrando o clamor do povo brasileiro pela punição a Bolsonaro pelos crimes que cometeu à frente do Poder Executivo.

Bolsonaro deixou o Brasil na sexta-feira (30) para passar um mês nos Estados Unidos.

