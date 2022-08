Psol vai apresentar pedido de impeachment de Aras no Senado

Apoie o 247

247 - O PSOL deverá protocolar um pedido de impeachment do procurador-geral da República, Augusto Aras até o final desta semana. De acordo com a coluna do jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles, a peça já está sendo preparada pelo departamento jurídico do partido e tem como base a argumentação de que Aras incorreu em crimes ao pedir o arquivamento das investigações contra Jair Bolsonaro (PL).

Segundo a reportagem, o Psol destaca que Aras incorreu nos crimes de responsabilidade, de improbidade administrativa e de prevaricação, além de violar artigo da Constituição Federal que trata sobre a função do Ministério Público. O pedido de impeachment do procurador-geral será assinado pelo presidente do Psol, Juliano Medeiros, e por deputados da legenda. Parlamentares de outras legendas também foram convidados a assinar o documento.

“Aras usa seu cargo na PGR para blindar Bolsonaro. São inúmeros crimes que não são sequer encaminhados para análise. Está claro que ele é um dos maiores responsáveis pela impunidade desse governo e, portanto, pedimos sua saída do cargo”, disse a líder do PSol na Câmara, deputada Sâmia Bomfim (SP).

