PT avalia pedir federalização de investigações sobre atentado bolsonarista que matou militante do PT

“Devemos pedir sim (a federalização). Vamos conversar com nosso jurídico hoje”, disse a presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann edit

Apoie o 247

ICL

247 - O PT avalia pedir a federalização das investigações sobre o atentado terrorista feito pelo bolsonarista Jorge da Rocha Guaranho que resultou na morte do guarda municipal petista Marcelo de Arruda durante uma festa de aniversário, que tinha o Partido dos Trabalhadores como tema, na noite de sábado (9), em Foz do Iguaçu (PR). “Devemos pedir sim (a federalização). Vamos conversar com nosso jurídico hoje”, disse a presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), à CNN Brasil.

O assunto deverá ser discutido nesta segunda-feira (11) durante uma reunião da coordenação da campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo a reportagem, os partidos que integram a coalizão da chapa de Lula já teriam definido que irão pedir uma audiência com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Edson Fachin, para entregar um dossiê sobre casos de violência política contra o partido e seus militantes.

Ainda segundo a reportagem, o coordenador jurídico da campanha do ex-presidente Lula, o jurista Marco Aurelio Carvalho, também defendeu a federalização das investigações. Não foi um crime qualquer. Precisa ser tratado com toda atenção e cuidado. Não é um episódio isolado”, afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE