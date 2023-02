PT completa 43 anos de existência nesta sexta-feira

Apoie o 247

ICL

247 - O Partido dos Trabalhadores (PT) completa nesta sexta-feira (10) 43 anos de existência. O site da sigla publica nesta data um texto no qual se coloca como principal "força política em defesa do povo e da democracia".

Leia na íntegra:

Nesta sexta-feira, 10 de fevereiro, o Partido dos Trabalhadores comemora 43 anos de fundação, com uma bela história forjada nas lutas do povo brasileiro por democracia e por direitos fundamentais.

O PT foi fundado em 10 de fevereiro de 1980, no Colégio Sion (SP), por um grupo formado por dirigentes sindicais, intelectuais de esquerda, ex-exilados políticos e ativistas católicos ligados à Teologia da Libertação.

O Partido nasceu em meio a grandes mobilizações sociais, principalmente do movimento sindical no ABC paulista, que marcaram a história política, econômica e social brasileira a partir da segunda metade da década de 70, quando a sociedade brasileira ainda vivia sob uma ditadura militar que durou 20 longos anos.

Tendo à frente o então líder sindical Luiz Inácio Lula da Silva, o PT foi oficialmente reconhecido como partido político pelo Tribunal Superior de Justiça Eleitoral no dia 11 de fevereiro de 1982.

A partir daí, em quatro décadas de destacada atuação, o PT se tornou o maior partido político de esquerda da América Latina e um dos maiores do mundo, atualmente com mais de 2,5 milhões de filiados e filiadas e organizado em todas as capitais e na grande maioria dos municípios do país.

Em todo esse tempo, o PT obteve importantes vitórias nas três esferas dos poderes Legislativo e Executivo, elegendo lideranças petistas nas prefeituras, governos estaduais e de ter governado o Brasil por quatro mandatos consecutivos, com Lula de 2003 a 2008 e Dilma de 2010 a 2016, sendo o último mandato interrompido por um golpe parlamentar-midiático em 2016.

Logo depois, todo o conjunto do PT, numa demonstração de solidariedade e resiliência, ocupou as ruas e praças pela libertação de Lula, preso injustamente e para evitar que fosse eleito presidente em 2018, o que mais tarde foi provado e Lula inocentado.

Nas eleições de 2022, após enfrentar uma das mais duras disputas contra a máquina governamental e uma avalanche de Fake News, o PT e os partidos da Frente Ampla venceram e colocaram Lula, o maior líder popular do país, pela terceira vez na Presidência da República, com mais de 60 milhões de votos, a maior votação para presidente da história brasileira.

Além dessa conquista que colocou um fim em quatro anos de desgoverno autoritário, movido por ideais fascistas e à base de mentiras e de atentados à democracia, o PT elegeu uma bancada de 69 deputados e deputadas federais e mais quatro parlamentares para o Senado.

No início deste ano, uma tentativa de golpe contra a Democracia Brasileira foi derrotada e o PT mais uma vez se consolida como o principal instrumento para uma tão sonhada unidade nacional.

Diante de tudo isso, o Diretório Nacional do PT decidiu realizar uma comemoração especial para celebrar o aniversário do Partido e a vitória do povo brasileiro, que hoje ocupa, mais uma vez, o Palácio do Planalto com Lula Presidente.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.