PT condena ação criminosa dos Estados Unidos para roubar petróleo no Oriente Médio

Partido dos Trabalhadores emite nota condenando ataque dos Estados Unidos, que têm colhido "resultados financeiros expressivos para investidores das indústrias armamentista e do petróleo", lamenta apoio do governo brasileiro à ação de Donald Trump e faz um chamado pela paz na região edit

247 - Em nota publicada neste sábado (4), o Partido dos Trabalhadores condenou o ataque dos Estados Unidos no Iraque que matou, entre outras pessoas, o general iraniano Quasem Soleimani.

Segundo o PT, os Estados Unidos estimulam conflitos, desestabilizam a região e colhem resultados financeiros expressivos para investidores das indústrias armamentista e do petróleo.

O partido também lamentou a postura do governo de Jair Bolsonaro, que manifestaou apoio à ação sob o argumento de combate ao terrorismo.

Leia abaixo a nota na íntegra:

O Partido dos Trabalhadores (PT) condena com veemência o ataque no dia 2 de janeiro contra militares iranianos, iraquianos e libaneses nas proximidades do aeroporto de Bagdá por mísseis dos Estados Unidos.

A medida levou à morte do General Quasem Soleimani, comandante das forças “Al Quds” do Irã, além da de sete outras pessoas de várias nacionalidades conforme divulgado até o momento.

Lamentável que o governo brasileiro tenha manifestado apoio a tal ação sob o argumento de combate ao terrorismo. Esse argumento falso encobre a atuação sistemática e criminosa dos EUA no Oriente Medio há muito tempo, estimulando conflitos, desestabilizando a região e colhendo resultados financeiros expressivos para investidores das indústrias armamentista e do petróleo.

Serve ainda como parte da estratégia de campanha do presidente estadunidense à sua reeleição no segundo semestre deste ano. Esperamos que a opinião pública mundial e a estadunidense em particular se posicionem contra este tipo de manobra eleitoral que somente tende a aprofundar o conflito na região gerando mais violações dos direitos humanos e ressentimentos. Sucessivos governos dos EUA e particularmente o atual, têm contribuído para agravar os litígios no Oriente Médio.

Fazemos um chamado pela paz e pelo cumprimento dos acordos multi e plurilaterais, incluindo o acordo nuclear assinado com o Irã durante o mandato do presidente Barack Obama e é fundamental que o governo dos EUA e de seus aliados recuem imediatamente de sua interferência nociva no Oriente Médio.

Janeiro de 2019

Partido dos Trabalhadores