PT espera que PSB “desça do salto” após ação policial contra Marcio França

Apoie o 247

ICL

247 - As articulações para a aliança entre o PT e o PSB podem ganhar novos contornos depois da inesperada operação da Polícia Civil contra o ex-governador Márcio França.

Logo após a ação de buscas contra o pré-candidato a governador de São Paulo, o ex-presidente Lula e o ex-prefeito Fernando Haddad, nome do PT ao governo paulista, se manifestaram em solidariedade a França.

Segundo o jornalista Igor Gielow, da Folha de S. Paulo, reservadamente, o entorno de Lula espera que os socialistas "deixem o que chamam de salto alto". Para Gielow, ao se manifestar primeiramente, Lula buscou manter uma sinalização de prioridade para o partido.

PUBLICIDADE

O PSB vive uma crise interna, com alguns de seus candidatos estaduais, como Marcelo Freixo (RJ), defendendo uma aliança ampla que inclua a formação da chamada federação partidária com o PT. Já o presidente nacional da legenda, Carlos Siqueira, tem exigido que o PT desista de candidaturas em cinco estados: Pernambuco, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Para o jornalista da Folha, o imbróglio principal na articulação entre PT e PSB estaria em São Paulo, pois envolveria o principal interesse de Lula nesta etapa da pré-campanha, que é a costura em torno do nome de Geraldo Alckmin (ex-PSDB) como seu vice.

PUBLICIDADE

"Próximo de França, seu vice e a quem entregou o Palácio dos Bandeirantes para a aventura frustrada contra Jair Bolsonaro (PL), Haddad e companhia, Alckmin abandonou o projeto de se lançar ao governo estadual pelo PSD de Gilberto Kassab e preparou-se para aderir ao PSB na chapa de Lula", afirma.

"Os atritos em curso vinham inviabilizando isso, e o PT já vem conversando internamente e com Alckmin acerca de outros portos em que ele possa fundear seu navio. Os petistas até piscaram para Kassab com a vice dada ao ex-tucano em sua sigla, mas o plano de reforço do PSD do cacique falou mais alto", acrescentou.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: