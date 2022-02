PT pedirá cassação de Kataguiri, que tem filiação ao Podemos adiada

Apoie o 247

247 - A bancada do PT na Câmara decidiu apresentar pedido de cassação do mandato do deputado federal Kim Kataguiri (Podemos-SP) no Conselho de Ética por quebra do decoro parlamentar.

A informação foi dada pelo deputado Paulo Pimenta (PT-RS) em suas redes sociais.

"PT pedirá cassação de Kim Kataguiri ao Conselho de Ética da Câmara por fala sobre nazismo. NAZISTAS NÃO PASSARÃO!!!", escreveu o parlamentar.

Na segunda-feira (7), durante a participação no podcast Flow, Kim Kataguiri afirmou que a Alemanha errou ao criminalizar o nazismo. A declaração foi para endossar a afirmação do apresentador do podcast, Bruno Aiub, conhecido como Monark, que defendeu a possibilidade de se criar um “partido nazista” no Brasil com “respaldo legal”.

Humberto Costa (PT-PE), presidente da Comissão dos Direitos Humanos do Senado, também confirmou que a medida contra Kim Kataguiri será apresentada. “É inaceitável que alguém eleito pelo voto defenda o nazismo, um regime que matou mais de seis milhões de judeus. Quem jura defender a Constituição não pode ultrajar, exaltando sistemas genocidas, valores que para ela são sagrados, como a dignidade humana e o direito à vida”, disse em seu Twitter.

A defesa ao nazismo deve barrar a filiação de Kim Kataguiri, hoje no DEM, ao Podemos. Líderes da legenda dizem que a filiação talvez não aconteça, por causa das declarações.

🚨ATENÇÃO:🚨 PT pedirá cassação de Kim Kataguiri ao Conselho de Ética da Câmara por fala sobre nazismo. NAZISTAS NÃO PASSARÃO!!! — Paulo Pimenta (@DeputadoFederal) February 9, 2022

Na condição de presidente da CDH do Senado, estou dando entrada, ao lado da bancada do PT na Câmara, com um pedido de cassação do mandato de Kim Kataguiri, do Podemos, junto ao Conselho de Ética daquela Casa. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE February 9, 2022

