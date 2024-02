PT prepara Janja para subir em palanques e buscar votos nas eleições municipais deste ano

Apoie o 247

247 - O Partido dos Trabalhadores planeja uma série de ações para colocar em evidência a primeira-dama, Janja da Silva, na campanha deste ano. Considerada um ativo eleitoral, ela deve gravar vídeos para candidatos e reforçar palanques durante o pleito municipal de outubro.

De acordo com reportagem de Jeniffer Gularte, no jornal O Globo, a ideia é ajudar a catapultar candidaturas femininas e auxiliar a legenda a conquistar votos. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, também já alinha a participação de Janja em palestras de formação de pré-candidatas.

