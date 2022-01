PT prepara lançamento da candidatura de Lula para antes do Carnaval

Apoie o 247

247 - Há preparativos para que o anúncio oficial da candidatura de Lula à Presidência da República seja antecipado para antes do Carnaval, informa o jornalista Lauro Jardim, no Globo. Contudo, parte da sigla insiste que o ex-presidente se lançará logo após a festa, em março.

Caso ocorra antes do Carnaval, a ocasião do anúncio traria forte simbolismo: ocorreria no festival dos 42 anos de fundação do PT, que vai acontecer em Belo Horizonte (MG), entre os dias 10 e 12 de fevereiro.

O evento deve contar com convidados internacionais, como líderes políticos latinoamericanos.

