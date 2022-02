PT promete apoio à reeleição de Pacheco à presidência do Senado para garantir apoio de Kassab a Lula

PT ainda vê possibilidade de ter PSD em palanque de Lula no primeiro turno edit

247 - Informação divulgada pela jornalista Mônica Bergamo na edição desta sexta-feira (18) da Folha de S.Paulo aponta que o PT ampliou o pacote político que pretende oferecer ao PSD de Gilberto Kassab para conseguir o apoio do partido à candidatura de Lula já no primeiro turno.

Os petistas acenam com a possibilidade de retirar candidaturas aos governos estaduais da Bahia, de Minas Gerais e do Amazonas para dar lugar a candidatos do PSD e se comprometeriam a apoiar a candidatura de Rodrigo Pacheco (PSD-MG) para presidir o Senado na próxima legislatura.

Porém, os entendimentos com Kassab ainda não evoluíram e ele até agora reafirma que o PSD terá candidato próprio no primeiro turno.

