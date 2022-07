PT realiza 16º Encontro Nacional, aprova declaração com mensagem de paz e diz que Lula é a esperança do Brasil

Apoie o 247

ICL

247 - “O Brasil precisa de paz e precisa mudar já. Lula é a esperança do Brasil!”, afirma a declaração do Partido dos Trabalhadores, aprovada nesta quarta-feira (20).

"Aos ataques do bolsonarismo, à escalada da violência política e do discurso de ódio, vamos responder com mais e mais presença de nossa campanha nas ruas, nas redes e nos comícios de Lula pelo Brasil”, afirma a nota.

“Vamos responder com mobilização e com a vitória nas urnas. O Brasil precisa de paz e precisa mudar já. Lula é a esperança do Brasil!”, enfatiza o documento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE