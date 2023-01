“PT tem uma posição mais intervencionista, ela tem uma posição mais liberal”, diz Dweck sobre Tebet

Ao tomar posse como ministra do Planejamento, Tebet falou em "divergências" na equipe econômica. Dweck minimizou: "se ela não achasse que poderia contribuir não estaria aqui” edit

247 - A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, minimizou a declaração de Simone Tebet, que foi empossada como ministra do Planejamento e Orçamento nesta quinta-feira (5), sobre a existência de eventuais divergências com a pauta econômica do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Quando ela fala de divergência é que o PT tem uma posição mais intervencionista, ela tem uma posição mais liberal, mas se ela não achasse que poderia contribuir [ela] não estaria aqui”, disse Dweck, de acordo com o site O Antagonista.

A declaração de Tebet foi feita durante seu discurso de posse, quando ela afirmou ter alertado Lula de que divergia de alguns pontos da política econômica do PT. "A minha surpresa foi dupla. Primeiro porque fui escolhida para ser ministra, com um convite especial do presidente. E segundo porque fui parar justamente em uma pauta em que eu tenho alguma divergência. Tenho total sinergia e coincidência na pauta social e de costumes, estava pronta e preparada para assumir qualquer tarefa nessa área. Fui parar na pauta econômica”, disse.

A ministra, porém, afirmou que atuará em conjunto com os demais integrantes da equipe econômica e que será preciso “deixar as divergências, se é que haverá alguma, para depois”.

