PT vai lançar em março podcast voltado aos evangélicos

247 - O PT vai lançar em março um podcast e um programa de entrevistas destinados ao público evangélico, diz o Estadão. Os episódios serão transmitidos pela TVT e pelas redes sociais.

Os evangélicos representam cerca de 30% do eleitorado. "A gente ainda tem de andar bastante, por mais que tenhamos melhorado, investido, o pessoal da extrema direita tem uma rede mais capilarizada do que nós", disse a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, no mês passado.

O pastor Paulo Marcelo, da Assembleia de Deus-Ministério do Belém, participará da iniciativa. Ele também está envolvido em outro projeto da campanha de Lula, voltado para a realização de caravanas pelo Brasil.

