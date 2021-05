Quase metade da população rejeita Bolsonaro e aprovação chega à pior marca desde o início do mandato, segundo Datafolha

Pesquisa do Instituto Datafolha publicada nesta quinta-feira (13) revela que rejeição a Bolsonaro é de 45%, enquanto aprovação recua seis pontos e chega a 24%. Em comparação com dezembro de 2020, a queda é de 13 pontos edit

247 - Pesquisa Datafolha revela que é cada vez maior a rejeição da população ao governo de Jair Bolsonaro. Os que rejeitam o governo, considerando-o ruim ou péssimo, são 45% . Os dados foram apurados entre a terça-feira (11) e a quarta (12), com 2.071 entrevistas presenciais em 146 municípios de todo o Brasil. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

Por outro lado, desabou de 30% para 24% o percentual dos brasileiros que aprovam o governo, comparando com a pesquisa anterior, de março último.

As perspectivas de reeleição de Bolsonaro se reduzem. O Datafolha mostra que 54% dizem que não votariam nele de jeito nenhum. O ex-presidente Lula (PT) lidera a corrida para a Presidência. Lula conta com margem confortável no primeiro turno e venceria o atual ocupante do Palácio do Planalto no segundo turno.

A comparação com a pesquisa de dezembro do ano passado mostra o tamanho da queda de Bolsonaro. No último mês de 2020, sua popularidade alcançava 37%. Desde então, caiu 13 pontos, chegando nos atuais 24%, informa a Folha de S.Paulo, ao passo que o grupo dos que consideram o governo ruim ou péssimo, que em dezembro correspondia a 32%, cresceu até atingir os atuais 45% (alta também de 13 pontos).

