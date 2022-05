Queiroga diz estar de "saco cheio" de críticas à sua gestão no combate à Covid

Apoie o 247

247 - O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, exaltou-se em reunião fechada com a Comissão de Seguridade e Família da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira (18) e disse estar de "saco cheio" das críticas que recebe de especialistas com relação à Covid.

De acordo com o Painel da Folha de S.Paulo, ao responder a uma pergunta da deputada Jandira Feghali do PCdoB, Queiroga se referiu com irritação aos críticos de sua gestão: "Esses que estão na televisão nunca publicaram nada sobre Covid. Só têm publicação na GloboNews e na CNN", disse.

Queiroga acusou as o Conass (Conselho de secretários estaduais de Saúde) e o Conasems (municipais) de não agirem tecnicamente e repetiu que a decisão sobre o fim da emergência é prerrogativa sua, como ministro. Os dois conselhos criticam o prazo estipulado pelo governo para o fim da emergência sanitária.

Jandira Feghali respondeu afirmando que o ministro não estava sendo "elegante": "Parece que a negação da ciência está no seu ministério", disse ela.

Queiroga então desafiou a parlamentar a convocá-lo para dar explicações e disse que a CPI do Senado sobre a Covid foi "um circo".

