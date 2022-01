'Queiroga rasga o diploma de médico e deveria ser preso com seu chefe após as eleições', diz Wadih Damous

Apoie o 247

247 - O advogado e ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio de Janeiro (OAB-RJ), Wadih Damous, usou o Twitter para afirmar que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, rasga o diploma de médico e adere de vez à delinquência negacionista, ao reafirmar a cloroquina e negar a eficácia das vacinas”. “Junto com o seu chefe, Queiroga deve virar hóspede do sistema prisional passadas as eleições”, completou Damous em seguida.

A postagem diz respeito a uma nota técnica do Ministério da Saúde, divulgada na última sexta-feira (21) com uma lista de justificativas para vetar um parecer que rejeita o uso do chamado kit Covid, que considera medicamentos como a hidroxicloroquina - rejeitada mundialmente por estudos científicos para tratar a doença.

A nota técnica também aponta que não há demonstração de efetividade da vacina "em estudos controlados e randomizados" nem de segurança "em estudos experimentais e observacionais adequados".

O texto, acompanhado por uma série de tabelas, foi assinado pelo secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, Helio Angotti, uma liderança da ala negacionista do governo e subordinado direto de Queiroga.

Confira a postagem de Wadih Damous sobre o assunto.

Com essa nota”técnica”do Ministério da Saúde,Marcelo Queiroga rasga o diploma de médico e adere de vez à delinquência negacionista,ao reafirmar a cloroquina e negar a eficácia das vacinas.Junto com o seu chefe Queiroga deve virar hóspede do sistema prisional passadas as eleições — Wadih Damous (@wadih_damous) January 23, 2022

