Quem é o penetra que conseguiu entrar no casamento de Lula e perdeu o emprego após "invasão" : "não me arrependo"

Metrópoles - Demitido de seu cargo como secretário-adjunto da Fazenda e Patrimônio da cidade de Itapevi (SP) após invadir o casamento de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Antônio de Pádua Freitas Moreira Junior disse, nesta segunda-feira (23/5), que não se arrepende de entrar de “penetra” na cerimônia.

“Só tenho a agradecer a oportunidade de ter presenciado esse momento inesquecível”, afirmou em entrevista à CNN Brasil. “Aproveito para me desculpar aos noivos por qualquer embaraço provocado, o que foi pontualmente resolvido naquela agradável noite.”

Soares foi exonerado do cargo na quinta-feira (19), por conta do episódio. Ele não é filiado a nenhum partido político e alega que sua intenção foi apenas ver o ex-presidente Lula.

O ex-presidente e a socióloga Rosangela “Janja” da Silva se casaram no último dia 18, em São Paulo. A cerimônia contou com cerca de 200 convidados, incluindo grandes nomes de políticos de esquerda e artistas famosos.

Postura incompatível

Soares foi retirado do local por seguranças por volta de 23h40. No dia seguinte, ele foi exonerado do cargo na prefeitura de Itapevi, por “postura incompatível” com o cargo que ocupava. A determinação foi assinada pelo prefeito Igor Soares (Podemos-SP).

O ex-servidor, no entanto, afirmou que não guarda mágoas do prefeito, e o agradeceu “pela oportunidade de ter exercido, pelos últimos seis anos, o honroso cargo de secretário-adjunto da Fazenda de Itapevi, tendo colaborado com as significativas mudanças estruturais e sociais que a cidade tem apresentado”.

Ele disse ainda “que todo ser humano precisa ser respeitado em seus momentos particulares. E a festa de casamento é uma ocasião especial, reservada para amigos convidados”

