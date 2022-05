"Querido Lula: Cartas a um Presidente na Prisão" será lançado em São Paulo com performance de artistas

Cleo Pires e Camila Pitanga lerão cartas escritas para Lula no lançamento do livro edit

247 - Artistas como Denise Fraga, Camila Pitanga, Cleo Pires e Zélia Duncan vão realizar uma apresentação de lançamento do livro "Querido Lula: Cartas a um Presidente na Prisão" (Boitempo) no próximo dia 31, no teatro Tuca, em São Paulo.

A obra reúne 46 cartas enviadas ao ex-presidente Lula (PT) enquanto ele estava preso, e algumas delas serão lidas durante a performance. A publicação foi organizada pela historiadora francesa e brasilianista Maud Chirio, que é professora na França, onde o livro foi publicado neste ano, informa a jornalista Mônica Bergamo em sua coluna na Folha de S.Paulo.



