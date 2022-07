Quórum baixo faz Lira adiar para próxima semana votação da PEC Kamikaze

No momento do encerramento, apenas 427 deputados tinham registrado presença, mas 394 votaram um requerimento de encerramento da discussão edit

Agência Câmara - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, adiou para a próxima terça-feira (12) a votação do piso salarial da enfermagem (PEC 11/22) e a criação do estado de emergência até o final do ano para viabilizar a ampliação de benefícios sociais e econômicos (PEC 15/22).

No momento do encerramento, apenas 427 deputados tinham registrado presença, mas 394 votaram um requerimento de encerramento da discussão. Nessa votação, a base conseguiu apenas 303 votos. São necessários 308 para aprovar uma PEC.

“Não vou arriscar nem essa PEC nem a próxima”, disse Lira antes de encerrar a votação e reconvocar os trabalhos para a próxima terça.

