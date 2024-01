“Ramagem espionou porque Bolsonaro mandou e Heleno endossou. Cadeia já!”, diz Marcelo Uchôa

Apoie o 247

247 - Em publicação realizada em seu perfil na rede social X, nesta sexta-feira (26), o advogado e professor de Direito Marcelo Uchôa afirmou que o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), investigado pelos casos de espionagem dentro da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), deve ser “cassado imediatamente”.



Para o advogado, Ramagem não trabalhou sozinho no caso, o monitoramento de lideranças políticas contrárias ao governo de Bolsonaro ocorreu com o endosso do ex-presidente e o então ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) Augusto Heleno: “Ramagem deve ser cassado imediatamente, todos devem ser presos e a sociedade tem o direito de saber quem foram os 30 mil espionados e o que foi feito de seus dados.”



Uchôa continuou sua crítica ao caso de espionagem, apontando que o objetivo do crime era proteger os crimes de Bolsonaro e seus filhos. “Eles monitoravam a localização, invadiam dispositivos eletrônicos e sequestravam dados. Até drones usavam. Não era espionagem comum, era ultra arapongagem para blindar as bandidagens da família Bolsonaro, ferrar adversários e extorquir pessoas”, concluiu ele.

Bom dia. Ramagem não espionou por acaso. Ramagem espionou, porque Bolsonaro mandou e Heleno endossou. Ramagem deve ser cassado imediatamente, todos devem ser presos e a sociedade tem o direito de saber quem foram os 30 mil espionados e o que foi feito de seus dados.





