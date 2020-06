Randolfe pede que PGR investigue Bolsonaro e o guru Olavo de Carvalho

Senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) pediu à PGR que investigue a conduta de Jair Bolsonaro e do astrólogo Olavo de Carvalho, após ele afirmar que poderia até derrubar o governo se assim quisesse. Representação aponta indícios dos crimes de “extorsão, prevaricação, lavagem de dinheiro, calúnia e difamação", entre outros edit

247 - O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) pediu à Procuradoria-Geral da República que seja aberta uma investigação para apurar a conduta de Jair Bolsonaro e do guru do bolsonarismo, o astrólogo Olavo de Carvalho, após ele afirmar nas redes sociais que poderia até derrubar o governo se assim quisesse. Na representação, Randolfe ressalta que os fatos do episódio “estranham tanto quanto surpreendem”.

De acordo com reportagem do blog do jornalista Fausto Macêdo, a representação feita pelo parlamentar ressalta a possibilidade da ocorrência de crimes como “extorsão, prevaricação, lavagem de dinheiro, calúnia e difamação contra o Presidente”, além de “inúmeros outros, como, por exemplo, corrupção”.

Ainda conforme a reportagem, Rodrigues elencou uma série de perguntas que precisam de respostas, como “o que Olavo de Carvalho sabe que poderia derrubar Jair Bolsonaro? Que crimes foram cometidos com a ciência de Jair Bolsonaro? Por que arrecadar dinheiro para quem lhe xinga?”, entre outras.

