Randolfe questiona Pacheco sobre presença de terroristas bolsonaristas no Senado

247 - O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) enviou nesta segunda-feira (26), um ofício ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), cobrando explicações sobre a presença de suspeitos de terrorismo na Casa, escreve a jornalista Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo.

Radolfe questiona se algum parlamentar teve participação direta ou indireta na permissão para que terroristas bolsonaristas circulassem no prédio e em comissões.

O terrorista bolsonarista George Washington, que se encontra preso em Brasília por orquestrar um atentado na capital federal, participou de uma audiência pública no Senado Federal que questionava a eleição de Lula (PT) e a atuação do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no pleito presidencial.

A Secretaria de Polícia do Senado localizou as imagens do terrorista bolsonarista na 32ª reunião extraordinária da Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle (CTFC), realizada em 30 de novembro.

A presença na comissão indica que o suspeito de terrorismo já tinha conexões em Brasília, inclusive no parlamento, quando chegou à cidade disposto a praticar crimes.

A equipe do senador Randolfe Rodrigues afirma que também identificou, por meio da análise das imagens, a presença no mesmo evento de outro terrorista, o bolsonarista Alan Diego dos Santos Rodrigues.

No ofício, Randolfe questiona quem autorizou a entrada de ambos no Senado. "Algum parlamentar foi responsável, diretamente ou por intermédio de seus assessores, pelo acesso dos terroristas às dependências do Senado?", pergunta ele no documento.

Ele indaga também se os suspeitos estiveram presentes em algum gabinete parlamentar antes ou depois da audiência pública. "Quem são as pessoas com as quais os dois suspeitos de terrorismo conversam durante a audiência pública, em especial a partir do minuto 6h 59min 30s da referida audiência?", questiona o senador no documento.

Randolfe Rodrigues quer saber ainda se os dois investigados estiveram no local em alguma outra data. "Caso positivo, quem autorizou o acesso e onde estiveram fisicamente?", acrescenta.

