Randolfe Rodrigues aciona o TSE contra abuso da máquina pública cometido por Bolsonaro nos comícios de 7 de setembro

247 - O senador Randolfe Rodrigues (REDE) anunciou em suas redes sociais que irá acionar o TSE contra os comícios eleitorais realizados por Jair Bolsonaro financiados pela máquina pública neste 7 de setembro, data do bicentenário da independência.

“Ajuizaremos ação junto ao TSE para apurar o abuso da máquina pública cometido por Bolsonaro hoje. Bom saber que ele tem tantos imóveis suspeitos para indenizar cada centavo do que desfalcou do Tesouro com esses atos explícitos de campanha e que ofendem a Pátria”, anunciou.

O ex-ministro do STF Carlos Ayres Britto tem a mesma opinião. De acordo com ele, o discurso de Bolsonaro e até mesmo o da primeira-dama, Michelle, ferem a Constituição.

"A nossa Constituição resultou estapeada nesse discurso. Quem elaborou a Constituição não foi um governo, foi a nação brasileira. Não há chefe da nação. A nação é que é chefe de todo mundo", afirmou Ayres Britto.

