Regina Duarte é criticada por incentivar discriminação a petistas

247 - A atriz Regina Duarte voltou a atacar a escolha democrática do povo brasileiro, que elegeu Lula presidente da República. Ela usou as redes sociais neste domingo (13) para demonstrar mais uma vez sua posição política.

Ela divulgou um pedido para que os eleitores de Lula usem um adesivo com a estrela do Partido dos Trabalhadores se identificando na porta dos seus respectivos comércios como apoiadores do novo governo. Por essa razão, foi criticada por incentivar a discriminação contra petistas.

Na postagem, Regina colocou uma imagem do símbolo da estrela vermelha do PT com a seguinte descrição: "Atenção petistas, coloquem esse adesivo na porta de seu negócio. Mostre que você tem orgulho de quem elegeu". Ela ainda completou na publicação: "A legenda já é post", informa a Folha de S.Paulo.

O ator e apresentador Rafael Cortez foi um dos primeiros a criticá-la, lembrando o método nazista de identificar os judeus durante o Holocausto. "A senhora sabe que isso de pedir para colocar símbolo petista remete ao ato dos nazistas obrigarem os judeus a colocar a estrela do Judaísmo em suas roupas e estabelecimentos, não é? A senhora se sente mal de repercutir conceitos nazistas?", questionou Cortez.

Vários internautas condenaram a atitude discriminatória e antidemocrática da atriz.

