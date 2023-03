Resgate de trabalho escravo bate recorde para um primeiro trimestre no Brasil

Houve um aumento de 124% em trabalhadores resgatados em comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego edit

247 - O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) resgatou 918 trabalhadores em condições parecidas com a escravidão entre janeiro e 20 de março de 2023. O número representou 124% na comparação com o mesmo período do ano passado.

A quantidade foi recorde para um primeiro trimestre em 15 anos. Foi superada pelo total de 2008, quando 1.456 pessoas foram resgatadas. Os números foram compilados a pedido do portal G1 pelo auditor fiscal Maurício Krepsky, chefe da Divisão de Fiscalização para Erradicação do Trabalho Escravo (Detrae), do MTE.

