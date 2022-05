Reunião de arrecadação de campanha para Bolsonaro reúne investigados pela PF, lobistas, garimpeiros e ruralistas

Apoie o 247

ICL

247 – Um evento destinado a arrecadar recursos para a campanha presidencial de Jair Bolsonaro reuniu empresários investigados pela Polícia Federal, ruralistas e garimpeiros, que formam sua base de apoio. "Uma casa na Península dos Ministros, em Brasília, foi palco de um encontro, no fim de semana, destinado a arrecadar contribuições de empresários para a campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) à reeleição. O ato ocorreu no sábado, com a presença de Bolsonaro, e na lista de convidados havia investigados pelas operações Sanguessuga e Desolata, da Polícia Federal", informam as jornalistas Julia Affonso e Mariana Carneiro , em reportagem publicada no Estado de S. Paulo.

"Cem pessoas, entre políticos, ruralistas e lobistas, foram chamadas para o almoço de arrecadação, que teve o ex-senador Cidinho Santos (União Brasil) como um dos organizadores. Na mensagem do convite, distribuída em um grupo de WhatsApp, empresários que convocaram o evento, como o ex-prefeito de Água Boa (MT) Maurício Tonhá – dono da leiloeira de gado Estância Bahia –, disseram que o ato seria o 'primeiro' de uma série voltada a ruralistas para 'pagar os custos da campanha do presidente'”, acrescentam as repórteres.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE