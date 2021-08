Rio Paraguai seca em meio às queimadas históricas no Pantanal

247 - Em meio à pior crise hídrica que atinge a região centro-sul do Brasil em 91 ano, soma-se os incêndios devastadores de focos de incêndio no Pantanal, um dos mais ricos e importantes biomas do Brasil. Os incêndios têm levado a um aumento da seca no Rio Paraguai, segundo reportagem da CNN.

“Nunca vi tão baixo assim o nível da água”, diz Luciene Oliveira à reportagem. “Faz três anos que o Paraguai não sobe neste pedaço e foi exatamente onde pegou fogo agora”.

Segundo a CNN, neste ano, a área queimada já ultrapassa a média histórica para o período de janeiro a agosto. Os casos devem atingir seu pico em setembro.

A situação tem piorado com as décadas. Em 30 anos, o Mato Grosso do Sul perdeu 57% de todo o recurso hídrico. No mesmo período, 75% da água do Pantanal secou.

