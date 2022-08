Roberto Jefferson, em prisão domiciliar, aparece em propaganda eleitoral

Apoie o 247

247 - Em prisão domiciliar, o ex-deputado Roberto Jefferson fez a sua primeira aparição na propaganda eleitoral de 2022 neste domingo (28).

Apoiador de primeira hora de Jair Bolsonaro, ele foi oficializado candidato à presidência por seu partido, o PTB.

Na propaganda, ele se apresenta como “Bob Jeff” e diz que está detido em casa “sem motivo”.

“Depois de um ano, graças a Deus, vamos poder nos ver daqui da minha casa, onde estou preso sem processo, sem condenação, sem motivo”, afirmou.

No entanto, Roberto Jefferson foi preso em agosto do ano passado em operação autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no âmbito do inquérito que apura suposta organização criminosa digital para atacar a democracia.

