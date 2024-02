Rogério Correia: "Enquanto o genocídio continuar em Gaza, o Brasil deveria romper relações com Israel"

Apoie o 247

247 - O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) defendeu o rompimentos das relações diplomáticas com Israel enquanto a agressão contra o povo palestino persistir.

Pela redes sociais, o parlamentar disse que o presidente Lula "colocou os pingos nos is, disse o que todos pensam e agora o governo genocida de Israel quer chantagear o Brasil".

"Enquanto o genocídio continuar em Gaza, o Brasil deveria romper relações com Israel. O assassinato de crianças e mulheres se compara sim, ao que Hitler fez com judeus", afirmou.

