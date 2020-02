Rui Costa Pimenta sobre caso Adriano: presidentes da República caíram por muito menos

Para o presidente do PCO, a ligação do miliciano “com a família Bolsonaro, a suspeita de que ele esteja envolvido no crime da Marielle e o fato de que ele notoriamente é ligado às milícias do Rio de Janeiro torna evidente que foi uma execução e todas as pessoas envolvidas teriam de ser investigadas”. Assista edit

247 - O presidente do PCO, Rui Costa Pimenta, falou à TV 247 sobre a morte do miliciano Adriano da Nóbrega, apontado como chefe do Escritório do Crime e suspeito de envolvimento no assassinato da vereadora Marielle Franco. Para Rui, a morte foi uma execução e a localização de Adriano foi informada à polícia por meio de algum membro do próprio grupo miliciano.

Rui Costa Pimenta defendeu que pessoas ligadas ao miliciano sejam investigadas por sua morte e criticou a “passividade” da oposição que, segundo ele, não reagiu à altura do escândalo que foi a queima de arquivo de Adriano. “Acho que pela ligação dele com a família Bolsonaro, a suspeita de que ele esteja envolvido no crime da Marielle e o fato de que ele notoriamente é ligado às milícias do Rio de Janeiro, ao Escritório do Crime e tudo mais, torna evidente que foi uma execução e todas as pessoas envolvidas teriam de ser investigadas. A gente tem que lembrar que presidentes da República caíram por coisa inferior a isso, isso é um mega escândalo, só que aqui nós estamos vendo o feito da passividade política da oposição ao governo Bolsonaro. Ninguém consegue fazer nada. Tem que pedir que ou o governo demonstre que não tem nada a ver com o peixe, e se você pedir essas satisfações e elas não forem dadas o governo tem que cair.

Ele ironizou que a Polícia Militar da Bahia tenha encontrado Adriano da Nóbrega sem nenhuma denúncia. “O cidadão foi do Rio de Janeiro para a Bahia para se esconder e a polícia achou ele na Bahia, haja eficiência policial nesse país, impressionante. Isso não existe, se o cidadão foi se esconder na Bahia ninguém mais acha ele, ele vai ficar lá para sempre. Logicamente que ele foi denunciado pelos próprios amigos, é uma coisa de dentro do grupo dele. Ele caiu em uma armadilha, armaram uma cilada para ele e ele caiu. Fugiu para a Bahia, confiou em determinadas pessoas e alguém chegou e falou ‘ele está Bahia em tal lugar’. Ele foi denunciado por gente graúda”.

Com Lula, PT não vai à direita

Na semana em que o PT completou 40 anos, o presidente do PCO comentou que uma frente ampla defendida pela ala direitista do PT não conseguirá avançar porque o ex-presidente Lula impõe um obstáculo a este movimento, o que é encarado por Rui como uma posição correta. “Depois que o Lula saiu da cadeia o PT disse que as frentes eleitorais com PSDB e DEM estariam fora do cardápio eleitoral. Se o Lula não tivesse saído da cadeia, se a ala direita dentro do grupo majoritário tivesse dominado a situação eles iriam para uma frente com o centrão, como está fazendo o PCdoB. A política do PCdoB é a política da ala direita do PT, só que eles não conseguem levar adiante porque o Lula colocou um limite”.

Inscreva-se na TV 247 e assista à entrevista na íntegra: