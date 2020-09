Salles gastou apenas 0,4% do orçamento disponível para ações de política ambiental

247 - O ministro Ricardo Salles, responsável pela pasta do Meio Ambiente do governo, deixa cada vez mais claro que sua prioridade não é o meio ambiente.

Ele gastou entre janeiro e agosto apenas R$ 105 mil em ações orçamentárias disponíveis para o ano em política ambiental, como revelou o portal UOL.

Os dados são de um estudo do Observatório do Clima, que afirmou que este número corresponde a 0,4% do orçamento autorizado em iniciativas referentes à mudança climática, à proteção da biodiversidade e à melhoria da qualidade ambiental urbana, por exemplo.

