Se não decolar, candidatura de Simone Tebet pode ser rejeitada na convenção do MDB

247 - Depois de aprovada pela diretoria do MDB, a pré-candidatura de Simone Tebet (MDB-MS) à Presidência da República precisa ainda ser aprovada pela convenção do partido. Se a votação fosse hoje, o nome de Tebet seria aprovado pelo partido com cerca de 65% de apoio, mostra a Folha de S. Paulo.

Dirigentes estaduais e delegados do MDB, que têm direito a voto, apontam por outro lado que o apoio a Tebet pode cair se sua pré-candidatura não decolar até o meio do ano.

Ainda que o presidente do MDB, o deputado federal Baleia Rossi (MDB-SP), diga que Tebet tem o apoio de 90% do partido, emedebistas dizem que a sigla está dividida.

Se a pré-candidatura de Tebet ruir, o mais provável é que o MDB se distribua entre apoios ao ex-presidente Lula (PT) e a Jair Bolsonaro (PL).

