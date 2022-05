'Se tirar o mundo evangélico da bolha bolsonarista, Lula ganha no primeiro turno', diz pastor

Apoie o 247

247 - O pastor Marcelo Schallenberger, da igreja Assembleia de Deus de Foz do Iguaçu Paulo afirmou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) será eleito no primeiro turno caso os evangélicos abandonem a “bolha bolsonarista”. “Lula está consolidado com 42% das intenções. Se tirar o mundo evangélico dessa bolha bolsonarista, uns 3, 4, 5 pontos percentuais, Lula ganha no primeiro turno”, disse o religioso nesta quinta-feira (5) em entrevista ao UOL.

Chamado de “Pastor do PT'', Schallenberger defendeu a aliança que levou Lula a ter o ex-governador Geraldo Alckmin como vice em sua chapa. “Não preciso ser de esquerda para ser eleitor do presidente Lula. O Alckmin é o tucano mais à direita entre todos do PSDB que conhecemos. O FHC é centro-esquerda. O Alckmin é direita, mas não é o ex-governador que vem para a esquerda, é o Lula que vem para o centro para mostrar que adversários históricos não são inimigos”, afirmou.

Na rentrevista, o religioso ressaltou que setores da esquerda não podem “atrapalhar” a aproximação de Lula com os segmento evangélico por meio da insistência de temas polêmicos, como o casamento gay, aborto e a descriminalização das drogas.

“A esquerda tem de ter consciência: se ficar expondo o que que pensa, o que vai estar fazendo? [Vai] Apenas atrapalhando algo maior que é a eleição do presidente Lula. Segura o que pensa e vamos se aproximar", disse.

