Bolsonaro solta pacote de fake news sobre os 400 dias de seu governo

Jair Bolsonaro usou sua conta no Twitter para disparar uma sequência de dez mensagens alusivas aos 400 dias de seu governo recheada de fake news. Sem compromisso com os fatos e a verdade, ele exalta os "feitos" de sua gestão ao falar de temas como o combate à corrupção e economia entre outros pontos, edit

247 - Jair Bolsonaro usou sua conta no Twitter para disparar uma sequência de dez mensagens embasadas em fake newsalusivas aos 400 dias de seu governo. Nas postagens, Bolsonaro omite dados e evita citar pontos considerados sensíveis como o combate à corrupção, quando evita citar os ministros que são investigados e o do filho, Flávio Bolsonaro, que é suspeito de integrar um esquema de “rachadinha” quando era deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Ele também defende a introdução de reformas, como a da Previdência, mas evita falar da perda de direitos de milhões de trabalhadores, além de afirmar que a economia está em recuperação, sem levar em consideração os mais de 12 milhões de desempregados, entre outros pontos.

Ainda segundo ele, “o Brasil que construímos ao lado de nosso povo é aberto ao mundo, mas que afirma sua soberania, sobre nossas florestas, nossas riquezas e, principalmente, nossos valores. Somos cristãos, patriotas, temos Deus e a família no coração, os bons costumes, a liberdade e a democracia”.

Na série de Twitters, Bolsonaro diz, ainda, que “não é à toa que o Brasil se tornou o quarto destino no mundo dos investidores estrangeiros”, embora não faça menção alguma quanto a saída recorde de dólares do país ao longo de 2019 que foi US$ 44,768 bilhões, segundo dados do Banco Central. A cifra é quase três vezes pior que a maior saída anual de recursos até então, registrada em 1999.

Bolsonaro também destacou que “o Brasil que construímos ao lado de nosso povo é aberto ao mundo, mas que afirma sua soberania, sobre nossas florestas, nossas riquezas e, principalmente, nossos valores., embora tenha se calado sobre o desmonte da legislação ambiental, da abertura das terras indígenas ao garimpo e às atividades ligadas ao agronegócio.

Confira as postagens de Jair Bolsonaro sobre o assunto.

1- Completamos 400 dias de governo.



400 dias em que, após um longo período de crise econômica, ética e moral, o país passou a ter, à frente do poder executivo, pessoas que amam o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. February 6, 2020

2- 400 dias de um governo que tem como princípios fundamentais a coragem para promover as mudanças necessárias para a nossa nação e o respeito pelo seu verdadeiro patrão, o povo.



Meus senhores e minhas senhoras, o Brasil já mudou. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) February 6, 2020

3- A corrupção, outrora generalizada, é atacada na raiz, quando escolhemos uma equipe técnica para os ministérios, bancos e estatais. Essas instituições não mais são usadas para promoção de projetos de poder como antigamente, mas para promover o Brasil e o seu povo. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) February 6, 2020

4- Nossa economia está em plena recuperação. O desemprego cai; a inflação está controlada; a taxa de juros é a menor da nossa história. Estamos honrando o nosso compromisso de tirar o peso do Estado das costas de quem produz. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) February 6, 2020

5- Não é à toa que o Brasil se tornou o quarto destino no mundo dos investidores estrangeiros. Diminuindo o tamanho do estado, reduzindo burocracias e prezando pela responsabilidade, reconquistamos a confiança do mundo em nós. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) February 6, 2020

6- Honramos, nesses 400 dias, o compromisso de pegar pesado na questão da segurança. Estamos batendo recordes na apreensão de drogas. Também aprovamos o pacote anticrime, que dentre os avanços conquistados, está o aumento de 30 para 40 anos a pena máxima de reclusão no país. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) February 6, 2020

7- Os dados mais recentes mostram que TODOS OS ÍNDICES DE CRIMINALIDADE CAÍRAM no Brasil. Destaque para a queda de mais de 21% dos homicídios. Quase 10 mil vidas salvas das mãos de assassinos. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) February 6, 2020

8- Obras iniciadas há décadas estão sendo concluídas, bem como acordos internacionais finalmente foram concretizados em nosso governo. Nossa nação avança cada vez mais rumo ao desenvolvimento, à liberdade econômica, ao lugar de destaque no mundo. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) February 6, 2020

9- O Brasil que construímos ao lado de nosso povo é aberto ao mundo, mas que afirma sua soberania, sobre nossas florestas, nossas riquezas e, principalmente, nossos valores. Somos cristãos, patriotas, temos Deus e a família no coração, os bons costumes, a liberdade e a democracia — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) February 6, 2020