Semana será marcada por convenções partidárias e Ciro será o primeiro a formalizar candidatura

247 – Esta semana será marcada pelo início das convenções partidárias, que definirão as chapas para a corrida presidencial. "As convenções partidárias vão começar na próxima quarta-feira (20). Até 5 de agosto, os partidos vão definir oficialmente seus candidatos para as eleições deste ano. Após as convenções, as legendas terão até o dia 15 de agosto para formalizar os registros das candidaturas. A realização das convenções é definida pela legislação eleitoral para que os integrantes dos partidos deliberem sobre a formação das alianças e escolhas de candidatos a cargos majoritários (presidente da República e vice, governadores e vices, e senadores) e cargos proporcionais (deputados estaduais, distritais e federais)", informa a jornalista Fabiana Novello , no Valor Econômico.

"A primeira será a do PDT, que confirmará a candidatura do ex-governador Ciro Gomes, já na quarta-feira (20), em Brasília. O PT lançará a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na quinta-feira (21). A convenção do Avante para oficializar a candidatura do deputado André Janones será no sábado (23), em Belo Horizonte. No domingo (24), o PL confirmará a candidatura do presidente Jair Bolsonaro à reeleição. O evento está marcado para ocorrer no Rio de Janeiro", acrescenta a jornalista.

Veja quais convenções dos partidos com pré-candidatos à Presidência já estão confirmadas até agora, com uma curiosidade – o MDB ainda não marcou a convenção que pode homologar Simone Tebet:

Ciro Gomes (PDT): quarta-feira (20), em Brasília;

Lula (PT): quinta-feira (21), em São Paulo;

Andrés Janones (Avante): sábado (23), em Belo Horizonte;

Jair Bolsonaro (PL): domingo (24), no Rio de Janeiro;

Luiz Felipe d’Avila (Novo): sábado (30), em São Paulo;

Luciano Bivar (União Brasil): 5 de agosto, em São Paulo.

