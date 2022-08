Senador Jean apresenta novo pedido de impeachment de Bolsonaro

Apoie o 247

247 - O senador Jean Paul Prates (PT/RN), Líder da Minoria no Senado, apresentou nesta sexta-feira (5) um novo pedido de impeachment contra Jair Bolsonaro. É o terceiro seguido, desde o dia 22 de julho, quando o senador declarou que persistiria nos pedidos sempre que o presidente da República violasse a Constituição.

Para o Jean, o fato de que outros pedidos ficaram paralisados na gaveta do presidente da Câmara dos Deputados, responsável por dar prosseguimento aos processos, não importa.

"Agora, independentemente de o Presidente da Câmara se eximir do seu dever de se pronunciar sobre esses pedidos, a cada vez que Bolsonaro cometer crimes de responsabilidade, tipificados em lei, impetraremos um pedido de impeachment. Há três semanas, infelizmente para o Brasil e os brasileiros, isso tem se repetido ”, explicou o Senador.

O novo pedido, de número 147, que aguarda deliberação do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, é baseado nas declarações do presidente Bolsonaro sobre as comemorações do 7 de setembro.

De acordo com o documento, Bolsonaro cometeu crime de responsabilidade ao utilizar-se de sua condição de comandante supremos das Forças Armadas para alterar o local onde costumeiramente ocorrem os desfiles civico-militares do 7 de setembro na cidade do Rio de Janeiro.

Ainda de acordo com o pedido, Bolsonaro quer os desfiles em Copacabana por ser o lugar onde seus apoiadores irão promover atos antidemocráticos, o que incentiva integrantes de instituições militares a violarem o ordenamento jurídico e atentarem contra a democracia.

