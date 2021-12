Servidores do Carf endossam protesto na Receita e entregam renúncia coletiva

De acordo com o Sindifisco Nacional, a renúncia coletiva deve paralisar o julgamento de recursos no Carf edit

247 - Servidores da Receita Federal que atuam como conselheiros e especialistas no Carf (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) endossaram os protestos contra os cortes no Orçamento e decidiram apresentar uma renúncia coletiva nesta quinta-feira (23).

De acordo com o Sindifisco Nacional (Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal), a renúncia coletiva deve paralisar o julgamento de recursos no Carf, que é uma espécie de tribunal da Receita. Ainda segundo o sindicato, 44 servidores que integram órgão aderiram ao movimento e que "o número deve subir" durante o dia.

Na quarta-feira, 22, centenas de servidores deixaram seus cargos após aprovação do Orçamento de 2022, que cortou verbas do órgão —- no valor que foi concedido para dar aumento para policiais federais. Segundo as estimativas, mais de 500 auditores pediram exoneração.

