Servidores públicos federais se preparam para iniciar Campanha Salarial

A categoria está sem reajuste desde janeiro de 2017; a equipe econômica do governo federal, entretanto, descarta qualquer incremento no ordenado edit

Brasil de Fato - Os servidores públicos federais se preparam para iniciar a Campanha Salarial 2020, prevista para iniciar em fevereiro. Desde janeiro de 2017, o funcionalismo está sem reajuste. O grupo teve uma reposição bianual no mesmo ano de 10,8%, mas o então ministro da Fazenda, Joaquim Levi, apresentou um pacote de cortes que incluía adiar o aumento dos servidores.

Agora, a luta da Condsef é pelo mesmo índice do ano passado: 33%, sendo 31% de perdas pela inflação e 2% de ganho real. A equipe econômica do governo federal, entretanto, descarta qualquer incremento no ordenado.