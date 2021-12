Servidores públicos iniciam paralisações em 18 de janeiro. Greve unificada será deliberada em fevereiro

Apoie o 247

247, com Portal Metrópoles – Reunidos em Brasília, lideranças do Fonacate (Fórum Nacional das Carreiras Típicas de Estado) deliberou um calendário de mobilizações dos servidores públicos em protesto pelo reajuste salarial. De acordo com o documento, a primeira paralisação ocorrerá no dia 18 de janeiro.O Fonacate representa cerca de 200 mil servidores públicos federais. Para as primeiras duas semanas de janeiro, o Fonacate prevê entregas de cargos comissionados “e manifestações diversas do funcionalismo”. A decisão sobre uma possível greve geral de todas as categorias ficou para fevereiro.

“Diante da ausência de política remuneratória do governo federal, no momento em que a maioria dos servidores federais está com remuneração congelada desde 2017, acumulando, desde então, perdas inflacionárias medidas pelo IPCA de 27,2%, perdas essas que chegarão a 26,3% (IPCA acumulado + projeção Focus/Banco Central), somente no governo Bolsonaro (2019-2022), o único a não conceder reajuste geral ao funcionalismo federal nos últimos 20 anos, aprova o seguinte calendário de mobilização”, informou o Fonacate em comunicado.

Na semana passada, o Congresso Nacional aprovou o Orçamento da União 2022 prevendo R$ 1,7 bilhão para reajuste dos salários de policiais federais. A reserva poderá beneficiar servidores da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Polícia Federal (PF) e do Departamento Penitenciário Nacional (Depen). A notícia incomodou as demais carreiras do funcionalismo federal.

