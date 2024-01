Simone Tebet defende participação popular no orçamento

“Ninguém melhor do que o povo para dizer do que precisa”, diz a ministra edit

247 – A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, afirmou em entrevista à Voz do Brasil, nesta terça-feira (09/01), que a criação do Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) visa colocar o governo ao lado do povo para construir, de forma colaborativa, o Brasil dos próximos quatro anos. Ela destacou o esforço conjunto na elaboração do Plano Plurianual (PPA) 2024-2027, que orienta os orçamentos anuais, com um montante de R$ 13,3 trilhões distribuídos em 88 programas nos eixos social, econômico e institucional. “Ninguém melhor do que o povo para dizer do que precisa”, diz a ministra.

O PPA Participativo contou com a participação da sociedade em plenárias nas 27 capitais do país, Fóruns Interconselhos, plataforma Brasil Participativo e oficinas com gestores. A ministra enfatizou que, através desse processo, o governo está ciente das demandas do país, destacando a importância da participação popular. As principais áreas demandadas pela população incluem combate à fome e desigualdade social, geração de emprego e renda, indústrias, habitação, saúde, educação de qualidade, igualdade racial, sustentabilidade ambiental e atenção aos povos originários.

Em dezembro de 2023, as propostas apresentadas pela população foram incorporadas à Lei Orçamentária Federal, encerrando um processo inédito de participação social no Governo Federal. A ministra também mencionou o impacto positivo das reformas aprovadas em 2023, como o "arcabouço fiscal" e a Reforma Tributária, destacando a geração de emprego, a queda de juros, inflação controlada e a valorização do real. Assista:

