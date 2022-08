Site de domínio "Bolsonaro" compila arte digital e acervo jornalístico com críticas ao governo

Apoie o 247

247 - Sob o domínio "bolsonaro.com.br" foi criado um site que abriga artes digitais e conteúdos jornalísticos sobre Jair Bolsonaro (PL). O ambiente é recheado de críticas ao chefe do governo federal.

A página inicial do site já exibe uma das charges mais contundentes contra Bolsonaro: ele aparece retratado como Adolf Hitler, com uma suástica no braço e fazendo a saudação nazista. Ao fundo estão vacas, em referência ao "gado" bolsonarista, com são chamados os apoiadores do atual governo.

O site também mostra um contagem regressiva para o fim do mandato de Bolsonaro, que se encerra em 31 de dezembro de 2022, caso ele não seja reeleito.

E o amador do Carluxo, que esqueceu de renovar o pagamento do domínio https://t.co/p3UGFVpC96? — Antonio Tabet (@antoniotabet) August 31, 2022

