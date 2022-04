Solidariedade suspende apoio a Lula após vaias a Paulinho da Força

Presidente do partido conversou com Ciro Nogueira, ministro de Bolsonaro, nesta sexta-feira edit

Revista Fórum - O presidente nacional do Solidariedade, deputado federal Paulinho da Força, não gostou das vaias recebidas durante evento do ex-presidente Lula (PT) e do ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) com centrais sindicais, na quinta-feira (15). O líder da Força Sindical discursou normalmente, mas foi vaiado quando citavam seu nome no evento. O episódio fez com que o partido cancelasse evento em que formalizaria seu apoio à pré-candidatura de Lula á presidência.

O Solidariedade pretendia formalizar apoio a Lula no dia 3 de maio, quatro dias antes do lançamento oficial da chapa com Alckmin.

Paulinho da Força disse ao Poder360 que a relação do Solidariedade com o PT não está boa e enxergou as vaias no evento como uma estratégia. No evento estavam presentes sindicalistas de diversas centrais sindicais, incluindo da Força Sindical.

