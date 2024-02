STF concede liberdade provisória a Valdemar Costa Neto

Decisão foi do ministro Alexandre de Moraes,, do Supremo Tribunal Federal (STF) edit

247 - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu liberdade provisória para o presidente do PL, Valdemar Costa Neto.

Na quinta-feira (8), durante operação da Polícia Federal que investiga os atos golpistas de 8 de janeiro em que Valdemar Costa Neto era um dos alvos de busca e apreensão, ele foi detido em flagrante em Brasília por posse irregular de arma de fogo. Por volta das 11h10 o político já estava na sede da Polícia Federal para os procedimentos relacionados ao flagrante.

