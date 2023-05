STF forma maioria para derrubar indulto de Jair Bolsonaro a Daniel Silveira

Deputado foi condenado a oito anos e nove meses por ataques a ministros do STF edit

247 - O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria, nesta quinta-feira (4), para derrubar o indulto concedido por Jair Bolsonaro ao ex-deputado Daniel Silveira.

Bolsonaro assinou o decreto um dia depois de Silveira ser condenado pelo STF por ataques a ministros da Corte. Ele foi condenado a oito anos e nove meses de prisão.

O julgamento continuará na próxima quarta-feira (9) com os votos dos ministros Luiz Fux e Gilmar Mendes. Somente os ministros André Mendonça e Nunes Marques, indicados por Bolsonaro, votaram por manter o indulto. (Com informações do UOL).

