STF inicia esta semana o julgamento de 250 denunciados pelos atos terroristas de 8/1

Apoie o 247

ICL

247 - O Supremo Tribunal Federal (STF) inicia nesta quarta-feira (3) a julgar se aceita as denúncias contra mais de de 250 acusados de envolvimento nos atos terroristas de 8 de janeiro, em Brasília.

Segundo o Metrópoles, “no Inquérito nº 4.922, são investigados os executores materiais dos crimes. As denúncias abrangeram os crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do estado democrático de direito, golpe de Estado e dano qualificado. A acusação envolve ainda a prática do crime de deterioração de patrimônio tombado”.

Até o momento, a Corte já tornou réus 300 envolvidos nos ataques que resultaram na invasão e depredação das sedes dos Três Poderes. Devido ao grande número de denunciados pela Procuradoria-Geral da República (PGR), o STF optou por fatiar os julgamentos.

As denúncias contra os acusados serão apreciadas por meio do Plenário Virtual, entre os dias 3 e 8 de maio.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.