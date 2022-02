Stoppa: Putin pode fazer um contrato de vassalagem com Bolsonaro

Apoie o 247

247 – O jornalista Leonardo Stoppa não se surpreendeu com a postura de Jair Bolsonaro diante da guerra na Ucrânia, em que ele não se alinhou automaticamente com a posição da Casa Branca, depois de ser eleito prestando continência à bandeira estadunidense. "Vladimir Putin pode fazer um contrato de vassalagem com Bolsonaro", diz ele. "Mas o Brasil precisa de um governo brasileiro que governe para o Brasil, e não para a Rússia ou os Estados Unidos."

Stoppa avalia que a Ucrânia já foi derrotada, que o presidente Zelensky foi absolutamente irresponsável e que a guerra começou, na verdade, em 2014, quando houve uma revolução colorida no país, que depôs um governo legítimo. "O objetivo dos Estados Unidos não é a guerra, mas isolar Rússia e China economicamente", afirma.

